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В Набережных Челнах создадут 11 эвакуационных пунктов

В Набережных Челнах планируют утвердить перечень пунктов временного размещения (ПВР) и питания для эвакуированных в случае чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается создание 11 пунктов размещения разных категорий. Пункты первой категории будут обеспечивать всесезонное проживание, трехразовое питание и полное жизнеобеспечение; в эту категорию входят пять объектов. Пункты третьей категории, предназначенные для размещения на базе учебных и культурных учреждений, включают шесть объектов.

ПВР будут использоваться для приема, учета и обеспечения населения, эвакуированного из зоны ЧС или потенциальной угрозы. Для этих целей выбраны здания, подходящие для жилья, включая санатории, дома отдыха, гостиницы, учебные заведения и другие объекты.

Кроме того, стало известно, что в Альметьевске к существующим 116 подвальным укрытиям планируют добавить еще 80 домов.

Анар Зейналов

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