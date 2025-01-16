Собственников с улицы позвали в суд

Как стало известно «Ъ-Урал» в судах Екатеринбурга рассматривается около 70 исков о размере возмещения за изымаемое имущество ради строительства улицы Татищева. Как рассказали «Ъ-Урал» в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга, на сегодняшний день принято несколько решений об изъятии в отношении участка реконструкции улицы Татищева от улицы Красноуральской до Срединного кольца. При этом, в соответствии с принятыми решениями мэрия должна изъять более 560 объектов и земельных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В случае несогласия собственников с размером компенсации за изымаемое имущество спор рассматривается судебными органами. В настоящее время в судах порядка 70 исков о размере возмещения за изымаемое имущество. Спрогнозировать количество возможных исков не представляется возможным»,– рассказали в департаменте.

О планах на расширение ул. Татищева стало известно несколько лет назад. По данным мэрии планируется расширить ул. Татищева от Красноуральской до Викулова. Из-за этого под снос попадает пятиэтажный дом на Заводской, 30. Там должны изъять 45 квартир. Снести планируют семь корпусов на Заводской, 15А, дома на Татищева, 69, 63, 67А, 65. Общую сумму, которую нужно будет потратить на выкуп жилья, в 2022 году оценивали в 500 млн руб. В дальнейших планах по развитию дорожной сети – продвинуться до улицы Лоцмановых и далее до перспективного Срединного кольца.

На сайте городской администрации в январе этого года было опубликовано постановление об изъятии имущества по адресу ул. Татищева, 69. По данным объектам также шли суды. Согласно решению, собственникам суммарно заплатят около 32 млн руб. за несколько объектов и земельные участки.

Напомним, в прошлом году Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга об изъятии помещения в доме на ул. Заводской, 30 у сети супермаркетов «Кировский». Тогда сообщалось, что мэрия должна была выплатить 37,9 млн руб. Представители администрации пытались оспорить размер выплаты, но данное решение устояло в кассации в конце 2024 года.

Мария Игнатова