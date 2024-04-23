Мэрия Екатеринбурга заплатит «Кировскому» 37,9 млн за помещение в доме под снос

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга об изъятии помещения в доме на ул. Заводской, 30 который хотят снести ради расширения ул. Татищева, у сети супермаркетов «Кировский». Как сказано в документах суда, мэрия через суд попыталась изъять помещение, площадью 247,2 кв. м, где находился магазин сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Администрация хотела выкупить помещение на первом этаже за 10,6 млн руб., но представители «Кировского» с такой стоимостью не согласились. В процессе судебного разбирательства представители торговой сети попросил назначить судебную экспертизу с участием другого эксперта. Как уточнили «Ъ-Урал» в администрации, экспертиза выдала оценку, согласно которой помещение следует выкупать за 37,9 млн руб.

Суд удовлетворил требования об изъятии и принял решение, что сумма выкупа будет составлять 37,9 млн руб. В мэрии с этим решением не согласились. «Администрацией города Екатеринбурга планируется обжаловать решение суда в апелляционном порядке»,— прокомментировали в мэрии.

Ранее сообщалось, что работу по выкупу квартир в пятиэтажном доме по адресу Заводская, 30 планируют завершить к 2025 году.

Мария Игнатова

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