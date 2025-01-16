Умер трехкратный олимпийский призер по плаванию Дмитрий Волков

В возрасте 58 лет умер трехкратный призер Олимпийский игр пловец Дмитрий Волков, сообщили в Федерации водных видов спорта. По информации ТАСС, у спортсмена был диагностирован рак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Волков в 2020 году

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Дмитрий Волков в 2020 году

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Дмитрий Аркадьевич ушел из жизни, об этом сегодня сообщил его брат»,— рассказали ТАСС в федерации. О времени и месте похорон пока не сообщается.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Волков «очень сильно болел». «Нас много лет связывали теплые и дружеские отношения. Приношу свои соболезнования родным и близким Димы»,— сказал он «РИА Новости».

Волков завоевал серебро Олимпиады 1992 года в составе Объединенной команды, а также был двукратным бронзовым призером Игр 1988 года в составе сборной СССР. Являлся четырехкратным чемпионом Европы, серебряным призером чемпионата мира 1991 года. В 1984-м был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.