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В Самарской области в текущем году планируют построить 100 новых спортивных сооружений

В этом году ежегодный международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре. В рамках подготовки региона к мероприятию в городах и районах Самарской области построят около 100 спортивных сооружений для продвижения массового спорта и повышения доступности занятий физкультурой. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании оргкомитета.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам главы региона, форум пройдет осенью. В нем примут участие около 6 тыс. участников со всей страны и из других государств. В рамках мероприятия предусмотрены деловая и спортивная программы, выставка, заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

«Постараемся сделать так, чтобы максимально вовлечь в форум жителей Самарской области. Планируем ряд спортивных активностей. Главное, что проведение форума даст импульс к развитию спорта в регионе», — рассказал Вячеслав Федорищев.

В департаменте спорта Самары отмечают, что в прошлом году в регионе было построено 25 спортивных сооружений.

Руфия Кутляева

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