Ярославские бизнес-аналитики стали больше зарабатывать

В Ярославской области на 25 тыс. руб. выросли зарплаты у бизнес-аналитиков.и консультантов по стратегии. Об этом сообщают специалисты hh.ru. Это самый большой рост доходов за прошедший год среди профессиональных сфер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самые высокие зарплаты в регионе предлагают топ-менеджерам. Этим специалистам в среднем готовы платить от 105,2 тыс. руб. В тройку лидеров по уровню зарплат также вошли вакансии в сфере стратегии и инвестиций (92 тыс. руб.) и в секторе логистики и перевозок (88 тыс. руб.).

Если сравнивать показатели 2023 и 2024 годов, то сильный рост дохода произошел у бизнес-аналитиков и консультантов по стратегии: им стали предлагать зарплаты на 25 тыс. руб. больше, чем ранее. На столько же вырос доход у специалистов по ремонту и продаже авто — им в среднем готовы платить 85 тыс. руб.

В «подвале» рейтинга находятся такие профессиональные сферы как наука и образование (средний доход — 37 тыс., рост за год — 2 тыс.), гостиницы и рестораны (40 тыс. и 2 тыс.), розничная торговля (43 тыс. и 3 тыс.).

Алла Чижова