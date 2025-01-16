Лукашенко призвал построить в Белоруссии вторую АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что в стране необходимо построить вторую АЭС. Сейчас в Белоруссии действует лишь одна станция, которая находится в районе города Островец в Гродненской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня, 16 января, господин Лукашенко приехал в Минский городской технопарк, чтобы оценить работу промышленных организаций и самого парка. Он отметил, что в Белоруссии непрерывно растет потребность в электроэнергии. В ходе визита он заявил: «Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС» (цитата по БЕЛТА). Энергия нужна как на производстве, так и для жителей страны. В частности, рост потребления обусловлен увеличением парка электромобилей.

О том, что в республике нужно построить еще одну АЭС, господин Лукашенко размышлял еще в прошлом году. Он отмечал, что события в Чернобыле уже не так влияют на сознание людей, а потому спустя какое-то время можно будет начать строить новую АЭС.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Спорный атом».