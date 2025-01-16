Сотрудник челябинского Гостехнадзора задержан по подозрению в получении взяток

В Челябинской области задержан и отправлен в следственный изолятор главный государственный инженер-инспектор управления Гостехнадзора по Октябрьскому району министерства сельского хозяйства региона. Его обвиняют в шести эпизодах получения взяток в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2022 году инженер-инспектор неоднократно получал от деньги взамен на оформление удостоверений тракториста-машиниста без прохождения обучения и сдачи экзаменов на право управления спецтранспортом.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий). Сотруднику Гостехнадзора уже предъявлено обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.