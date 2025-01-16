Летом две авиакомпании будут летать из Кирова в Сочи

Летние рейсы из Кирова в Сочи будут выполнять авиакомпании «Победа» и «Северный ветер» в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Авиакомпания «Победа» начнет осуществлять рейсы из аэропорта Победилово в Сочи с 1 мая 2025 года. В начале сезона перевозчик будет выполнять полеты четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а с 1 июня частота рейсов увеличится до ежедневной.

Авиакомпания «Северный ветер» также присоединится к маршруту, начиная с 27 мая, предлагая рейсы по вторникам и пятницам. Сейчас регулярные полеты из Кирова в Сочи осуществляет «Победа», выполняя рейсы по понедельникам и пятницам.

«Ъ-Сочи» писал, что цены на авиабилеты в Сочи на майские праздники увеличились на 55%. Стоимость перелета туда-обратно с багажом в период с 1 по 11 мая варьируется от 21 тыс. до 54,4 тыс. руб.

Мария Удовик