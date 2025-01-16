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Коммерсантъ FM
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Посол РФ в Дании: действия стран НАТО говорят о подготовке к конфликту с РФ

Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО, однако их риторика и действия свидетельствуют о том, что они готовятся к такому сценарию, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью датской телерадиокомпании DR.

Владимир Барбин

Владимир Барбин

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Владимир Барбин

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

«Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Однако риторика и практические действия стран НАТО, в особенности Дании, свидетельствуют о том, что они, со своей стороны, готовятся к такому сценарию развития событий»,— заявил Владимир Барбин, комментируя прошедший во вторник саммит стран НАТО Балтийского региона. Его комментарий приводит Telegram-канал посольства РФ в Дании.

Во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека НАТО Марка Рютте. По итогам саммита Североатлантический альянс объявил о проведении операции в Балтийском море под названием «Балтийский часовой». В ходе операции будут задействованы боевые корабли, патрульные самолеты и беспилотники.

Подробнее — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Анастасия Домбицкая

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