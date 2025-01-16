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Количество превышений загрязнений воздуха в Татарстане за год выросло почти в 2 раза

В Татарстане в 2024 году количество зафиксированных превышений загрязнений воздуха увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом на итоговой коллегии сообщил министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков.

Количество превышений загрязнений воздуха в Татарстане за год выросло почти в 2 раза

Количество превышений загрязнений воздуха в Татарстане за год выросло почти в 2 раза

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Количество превышений загрязнений воздуха в Татарстане за год выросло почти в 2 раза

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За 2024 год зафиксировано 1660 случаев превышения норм, что составляет 0,038% от общего числа измерений. В прошлом году этот показатель был ниже — 0,021%.

Основная часть превышений пришлась на две станции: Осиново и жилой комплекс «Салават Купере». В большинстве случаев это были превышения по сероводороду. Все данные о таких инцидентах передаются в Росприроднадзор для дальнейших мер реагирования, так как источники выбросов находятся под федеральным надзором. В прошлом году было направлено 97 подобных писем.

Влас Северин

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