За сутки на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 398 аварий

За прошедшие сутки 15 января на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 398 аварий. Статистику опубликовали в региональном управлении ГАИ.

За 24 часа в городе зарегистрировали 303 аварии, три человека пострадали. В результате столкновений на трассах 47-го региона ранения получили девять участников ДТП, также есть один погибший.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девушка погибла в ДТП с Kia Rio и грузовиком Scania на трассе в Ленобласти.

Дарья Астанина