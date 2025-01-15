Девушка погибла в ДТП с Kia Rio и грузовиком Scania на трассе в Ленобласти

Автомобиль Kia Rio столкнулся с большегрузом Scania на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти. В результате ДТП погибла женщина, также есть двое пострадавших — в том числе полуторамесячная девочка, сообщили в региональном ГУ МВД.

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Авария произошла утром 15 января на 13-м километре трассы Стрельна — Кипень — Гатчина. По предварительным данным, 22-летний мужчина за рулем Kia не справился с управлением, вылетел «на встречку» и столкнулся с грузовиком «Скания».

«В результате ДТП водитель "Киа" и его пассажир, полуторамесячная девочка, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. 24-летняя женщина-пассажир скончалась на месте от полученных травм»,— сообщили в главке.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека пострадали после столкновения четырех автомобилей на КАД.

Дарья Астанина