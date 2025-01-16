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В детсаде Октябрьского района обнаружили небезопасную «молочку»

Заведующую одного из детских садов Октябрьского района привлекли к ответственности за закупку молочных продуктов без электронных ветеринарно-сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В ходе проверки сотрудники ведомства нашли в учреждении сливочное масло, сметану, ряженку и творог без эВСД, подтверждающих качество и безопасность продукции. В отношении заведующей составили административный протокол по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства). Ее обязали выплатить штраф.

Накануне стало известно, что в Ростове в 2025 году планируют открыть два новых детсада. Они смогут принять более 250 детей.

Дмитрий Ковалевский

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