Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция изъяла 18 кг наркотиков в машине на автовозе в Чувашии

В Чебоксарском округе сотрудники полиции пресекли попытку перевозки крупной партии наркотиков, скрытой в легковом автомобиле, находящемся на автовозе. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Оперативники получили информацию, что через Чувашию пройдет автовоз с несколькими автомобилями, один из которых может содержать запрещенные вещества. При досмотре автомобиля «Чери-Тигго» с помощью служебной собаки за обшивкой багажника было обнаружено около 18 килограммов эфедрона.

Подозреваемым в организации перевозки наркотиков из Санкт-Петербурга в Новосибирск стал 40-летний житель Москвы. Водитель автовоза не знал о наличии нелегального груза.

Суд арестовал подозреваемого на время следствия. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...