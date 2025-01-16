Полиция изъяла 18 кг наркотиков в машине на автовозе в Чувашии

В Чебоксарском округе сотрудники полиции пресекли попытку перевозки крупной партии наркотиков, скрытой в легковом автомобиле, находящемся на автовозе. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Оперативники получили информацию, что через Чувашию пройдет автовоз с несколькими автомобилями, один из которых может содержать запрещенные вещества. При досмотре автомобиля «Чери-Тигго» с помощью служебной собаки за обшивкой багажника было обнаружено около 18 килограммов эфедрона.

Подозреваемым в организации перевозки наркотиков из Санкт-Петербурга в Новосибирск стал 40-летний житель Москвы. Водитель автовоза не знал о наличии нелегального груза.

Суд арестовал подозреваемого на время следствия. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Анар Зейналов