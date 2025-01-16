ВЦИОМ подсчитал, сколько россияне потратили на празднование Нового года

На празднование Нового года россияне потратили рекордные 64,4 тыс. руб., что на 3% больше запланированных расходов, следует из опроса ВЦИОМа. Согласно декабрьскому опросу, в среднем жители России планировали потратить на новогодний стол, досуг и подарки более 62,6 тыс. руб.

Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ключевыми расходами стали подарки родным и близким — на них в среднем было потрачено более 29,8 тыс. руб. На праздничный досуг среднестатический россиянин потратил 22,3 тыс. руб. Меньше всего россияне потратили на новогодний стол — 12,2 тыс. руб.

При этом, согласно результатам опроса, мужчины на празднование нового года потратили 83,5 тыс. руб., а женщины — 48,7 тыс. руб. Наибольший разрыв в тратах пришелся на новогодние подарки — мужчины потратили на них почти в 2,5 раза больше женщин.

Исследование Минэкономразвития и сервиса «Островок» показало, что на новогодние каникулы россияне предпочли внутренний туризм. Наибольшей популярностью среди направлений пользуются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар и горнолыжный курорт «Красная Поляна».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Туристы разъехались по регионам».