Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВЦИОМ подсчитал, сколько россияне потратили на празднование Нового года

На празднование Нового года россияне потратили рекордные 64,4 тыс. руб., что на 3% больше запланированных расходов, следует из опроса ВЦИОМа. Согласно декабрьскому опросу, в среднем жители России планировали потратить на новогодний стол, досуг и подарки более 62,6 тыс. руб.

Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ключевыми расходами стали подарки родным и близким — на них в среднем было потрачено более 29,8 тыс. руб. На праздничный досуг среднестатический россиянин потратил 22,3 тыс. руб. Меньше всего россияне потратили на новогодний стол — 12,2 тыс. руб.

При этом, согласно результатам опроса, мужчины на празднование нового года потратили 83,5 тыс. руб., а женщины — 48,7 тыс. руб. Наибольший разрыв в тратах пришелся на новогодние подарки — мужчины потратили на них почти в 2,5 раза больше женщин.

Исследование Минэкономразвития и сервиса «Островок» показало, что на новогодние каникулы россияне предпочли внутренний туризм. Наибольшей популярностью среди направлений пользуются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар и горнолыжный курорт «Красная Поляна».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Туристы разъехались по регионам».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...