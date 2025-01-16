Минэкологии Татарстана отчиталось о предотвращении ущерба на 70 млрд руб.

В республике за минувший год был предотвращен возможный ущерб экологии на сумму 77,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Всего же на природоохранные мероприятия за год было направлено 11,3 млрд руб., из которых 5,8 млрд руб. — от предприятий.

Ожидается, что рекультивация иловых полей завершится в 2025-м, работы проводятся в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Там появится мегапарк «Большая Волга» площадью 120 га, который будет включать в себя жилые дома, инфраструктуру, детский сад, речную марину, оранжерею, дороги и спа-комплексы. Оценивается будущий проект в 67 млрд руб.

Артём Дергунов