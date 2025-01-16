В Татарстане в 2024 году Минэкологии выявило более 1,7 тыс. нарушений

По итогам 2024 года минэкологии Татарстана выявило более 1,7 тыс. нарушений законодательства об охране природы. Об этом рассказали на заседании итоговой коллегии министерства.

В результате государственного надзора объявили 1440 предостережений. Направлено 129 требований о возмещении вреда на общую сумму более 114 млн руб., а также еще 240 требований о понуждении к устранению.

За прошлый год минэкологии Татарстана подало 217 исков в суды с требованиями о возмещении вреда и об устранении нарушений.

Вчера стало известно, что исполком Осиновского сельского поселения обязали выплатить 2,7 млн руб. после сброса канализационных стоков.

Диана Соловьёва