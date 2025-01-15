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В Татарстане исполком села выплатит 2,7 млн руб. за сброс стоков канализации

В Татарстане исполком Осиновского сельского поселения обязали выплатить 2,7 млн руб. за вред, нанесенный природе после сброса канализационных стоков. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии республики.

Весной 2024 года в адрес министерства поступили обращения жителей по факту сброса стоков канализации в поселке Осиново.

Инспекторы отобрали пробы воды и почвы. Исследования показали, что в почве выявили превышения предельно допустимой концентрации по хлоридам, иону аммония, азоту нитритному и нефтепродуктам.

Минэкологии Татарстана обратилось с иском о возмещении вреда. Исполком сельского поселения должен выплатить 2,7 млн руб.

Диана Соловьёва

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