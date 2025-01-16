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Ущерб от мошенничества с землями сочинского нацпарка оценили в 890 млн рублей

По факту мошенничества с земельными участками в Сочинском нацпарке завели дело

В Сочи завели уголовное дело по факту мошенничества с земельными участками на территории Сочинского национального парка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, общая сумма ущерба превысила 890 млн руб.

Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

При проверке исполнения земельного законодательства на территории Сочинского национального парка прокуратура установила, что в 2016 году члены организованной преступной группы, используя подложные свидетельства о праве наследуемого владения, предоставили их в уполномоченный регистрирующий орган. Так они ввели должностных лиц в заблуждение и оформили право собственности на земельные участки, покрытые реликтовым лесом, общей площадью более 89 тыс. кв. м. Это было сделано для дальнейшего строительства на участках коттеджного поселка.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Одного из организаторов преступной группы задержали. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в прокуратуре Сочи.

Имущество членов группы арестовали для возмещения ущерба, причиненного государству.

Татьяна Ручкина

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