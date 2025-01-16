Фонд содействия инновациям за год выделил нижегородским проектам 150 млн рублей

Гранты Фонда содействия инновациям (ФСИ) в 2024 году получили 55 проектов из Нижегородской области по десяти направлениям, сообщили в нижегородском правительстве.

Региональным представительством ФСИ в Нижегородской области выступает технопарк «Анкудиновка». Его специалисты помогают инноваторам на всех этапах конкурса, а также при создании и выводе продукции на рынок. Наибольшее финансирование от ФСИ в 2024 году нижегородские компании получили по программе «Развитие-Станкостроение». ООО «НПП «3Д Аддитивные технологии» получило 26 млн руб., ООО «Аватэк 3Д» — 25 млн руб.

Галина Шамберина