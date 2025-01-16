Роспотребнадзор усилил контроль в зонах уборки мазута на Кубани и в Крыму

Роспотребнадзор сообщил о расширении лабораторных мощностей на Черноморском побережье. В Анапе и Ялте усиленные лаборатории будут исследовать рыбу и морепродукты, добытые в Черном море, а также брать пробы воздуха в зонах жилой застройки и в зонах работы волонтеров и спасателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что ведомство предпринимает «все необходимые меры для защиты здоровья населения». К сегодняшнему утру, 16 января, сотрудники лабораторий в двух регионах провели 102 исследования. Всего с начала работ по ликвидации последствий мазута проведено 937 исследований питьевой воды, 3254 исследования атмосферного воздуха и 361 исследование готовых блюд из полевых кухонь для волонтеров.

В Анапе к уборке мазута привлечены более 5 тыс. человек. В зонах работ функционируют шесть фельдшерских пунктов — пять на пунктах обогрева и один в пункте спасения птиц. По данным регионального минздрава, с 18 декабря по 15 января за медпомощью обратились 146 человек, из них госпитализация потребовалась трем пациентам. Сейчас они уже выписаны.

Власти Крыма не сообщали, сколько человек привлечено к работам по уборке мазута в регионе. В официальном чате волонтеров, убирающих мазут в Севастополе, числится 1,3 тыс. человек (ссылку на чат публиковал глава Севастополя Михаил Развожаев). Управление Минздрава по Краснодарскому краю писало, что на полуострове не зафиксированы случаи обращения за медпомощью в зоне уборки мазута. При этом о разворачивании в зонах уборки медпунктов власти региона не сообщали.

О ликвидации последствий разлива мазута — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Полина Мотызлевская