Проверка показала, что морепродукты и рыба в Черном море безопасны

Исследования показали, что рыба из Черного моря безопасна после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В лабораториях начали исследовать рыбу и морепродукты, выловленные в морских водах у берегов Краснодарского края и Крыма, на предмет возможного загрязнения. Изучено почти 200 проб, никаких отклонений не выявлено.

Анна Попова отметила, что приоритетной задачей является контроль качества рыбы и морепродуктов, которые попадают на полки магазинов. В связи с этим, по ее словам, ведомство предлагает исследовать каждую партию продукции.

В Роспотребнадзоре предложили бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы в их лабораториях за счет федерального бюджета. Ассоциация бизнеса поддержала эту идею. Скоро определят технические детали и приступят к выполнению работы в полном объеме.

Алина Зорина