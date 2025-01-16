ТМЗ будет выпускать новые двигатели для тракторов

Тутаевский моторный завод готовится к производству новой серии двигателей ТМЗ V8 для тракторов К-7М «Кировец». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «КамАЗ» Фото: Пресс-служба ПАО «КамАЗ»

В серию войдут две базовые модели: двигатель 8801.10 «Прогресс», отличающийся более эффективной топливной аппаратурой и новым электронным блоком управления, и двигатель 8483.10 «Эталон», оснащенный топливной аппаратурой ЯЗДА и ЭБУ М230. Новые модели отличаются высокой эффективностью по теплоотдаче, удельной мощности и расходу топлива.

Работать над новой серией начали в 2023 году, в прошлом году проводили стендовые испытания. По их результатам специалисты изменили конструкторскую документацию и начали подготовку производства опытно-промышленной партии.

Алла Чижова