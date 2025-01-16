Комстрой Петербурга в 2024 году заключил 103 контракта более чем на 64 млрд рублей

В 2024 году комитет по строительству Петербурга заключил 103 контракта на общую сумму около 64,6 млрд рублей. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе Смольного.

В частности, речь идет о реконструкции нежилого здания на Кантемировской улице для размещения там общеобразовательной школы, о возведении центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на пересечении улицы Кустодиева и Сиреневого бульвара, а также о строительстве пожарного депо в поселке Комарово (улица Северная, д. 4). Кроме того, в перечень входят и контракты на проектирование и строительство школы на Петергофском шоссе, а также на возведение поликлиники в Шушарах.

«Когда проектирование и строительство выполняет один подрядчик, компания может начать строительство сразу после получения положительного заключения экспертизы. Это сокращает время на разработку детального проекта и позволяет приступить к строительству раньше, что, в свою очередь, уменьшает общее время выполнения строительно-монтажных работ»,— пояснили в администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году в Петербурге сдали в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м жилья.

Дарья Астанина