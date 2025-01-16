В Коркино уволили травматолога городской больницы за пьянство на работе

Врача-травматолога городской клинической больницы №1 в Коркино уволили после инцидента с выходом на работу в состоянии алкогольного опьянения. Руководство медучреждения также ожидает проверка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Информация о пьяном враче на рабочем месте появилась в социальных сетях и СМИ 14 января этого года. По данным 74.ru, у пациента больницы была назначена плановая операция, однако ее отменили из-за состояния травматолога.

В региональном минздраве отмечают, что в городской клинической больнице №1 Коркино работает еще один травматолог, а также семь врачей-хирургов. При необходимости пациентов направляют в ГКБ №9 Челябинска и в ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница».