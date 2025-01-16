КГИОП вынес на экспертизу новый проект объединенных охранных зон Петербурга

В Петербурге обнародовали новую редакцию проекта объединенных охранных зон. На документ, размещенный на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры для прохождения историко-культурной экспертизы, обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Согласно поправкам к городскому закону № 820-7, в списке значатся 915 ценных средовых объектов и более 4,5 тыс. средовых. От введения так называемых «несредовых» объектов ранее было решено отказаться. Таким образом, все здания, не попавшие в списки ценных и средовых, пока будут охраняться по действующим правилам. Утвердить поправки в КГИОП рассчитывают весной 2025 года.

«Ъ-СПб» писал, что городской закон № 820-7, который регламентирует охранные зоны и регулирует обращение с историческими домами, в нынешней редакции защищает от сноса все дореволюционные здания. В Смольном же предложили рассматривать каждую вековую постройку отдельно, оценивая ее историческую ценность и соответствие среде. Данное предложение вызвало острую полемику и критику со стороны градозащитников.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Снос поставили на паузу».

Андрей Цедрик