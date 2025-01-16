В 2024 году татарстанцы построили более 16 тыс. частных домов

За 11 месяцев 2024 года жители Татарстана построили 16,6 тыс. частных домов за счет собственных и привлеченных средств общей площадью 2,3 млн кв. м, что составляет 71,9% от общей площади жилья, введенного в республике. Об этом сообщает Татарстанстат.

Средняя же площадь одного построенного частного дома составила 138,1 кв. м.

Рустам Минниханов во время пресс-конференции по итогам 2024 года заявил, что на фоне снижения выданных ипотечных кредитов на 30% за минувший год спад строительной сферы в 2025 году неизбежен, но со временем ситуация стабилизируется.

На встрече с журналистами в ноябре 2024 года глава татарстанского отделения банка ВТБ Марьям Давлетшина отметила, что за 9 месяцев прошедшего года выдача ипотечных кредитов замедлилась на 14% с аналогичным периодом 2023 года, но только за третий квартал они сократились в три раза.

В конце 2024 года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.