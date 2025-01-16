В 2024 году количество вакансий для студентов в Челябинске выросло в два раза

Количество вакансий с пометкой «для студентов» в Челябинске за 2024 год выросло на 115% по сравнению с 2023 годом. При этом средняя предлагаемая зарплата для таких кандидатов составила 47,8 тыс. руб., сообщает «Авито Работа».

Самый заметный рост числа предложений наблюдался в сфере транспорта и логистики — здесь количество вакансий для молодых соискателей увеличилось на 60%. Зарабатывать студенты могли в среднем 57,9 тыс. руб. Также сильное увеличение интереса к таким соискателям — на 48% — отмечено в сфере производства, сырья и сельского хозяйства, где предлагаемая зарплата находилась на уровне 54,3 тыс. руб. Топ-3 замыкает сфера продаж — здесь количество вакансий увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом, а средний доход составил 41 тыс. руб.

Что касается отраслей с самыми высокими предложениями по жалованью для студентов в Челябинске, лидером в 2024 году стала сфера строительства. Работодатели готовы были платить сотрудникам 64,7 тыс. руб. На втором месте оказалась сфера транспорта и логистики с жалованьем в 57,9 тыс. руб., а на третьем — производства, сырья и сельского хозяйства с зарплатой в 54,3 тыс. руб.

Виталина Ярховска