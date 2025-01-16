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В четверг без света могут остаться 58 улиц Сочи

В четверг, 16 января, в Сочи без электроэнергии могут остаться жители 58 улиц. Изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании. Временные неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

С отключениями могут столкнуться жители улиц Дорога на большой Ахун, Шоссейная, Мандариновая, Транспортная, Тургенева, Учительская, Абовяна, Донская, Грибоедова, Джигитская, Комсомольская, Краснодонская, Армянская, Джапаридзе, Леселидзе, Таллинская, Жигулевская, Азовская, Декабристов. Из-за работ света может не быть на улицах Шаумяна, Тракторная, Амурская, Львовская, Туманяна.

В четверг без света могут остаться жители переулков Строительный, Карбышева, Алекский, Баташвили. До 19:00 электроэнергии может может не быть в селах Анастасиевка, Георгиевское, Зубова щель.

С отключениями могут столкнуться жители поселков Лоо, Шаумяновка, Вардане, Мессажай, Кривенковская. Полный перечень можно найти в Telegram-канале Сочинских электросетей.

Мария Удовик

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