В Курултае Башкирии предложили гражданам забрать брошенных животных из приютов

Решать проблему брошенных животных можно, если жители Башкирии начнут забирать собак из приютов, заявил председатель госкомитета по ветеринарии Азат Зиганшин. На брифинге по вопросам установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных он предложил провести акции «Уфа без брошенных животных», «Мелеуз без брошенных животных» и так далее, устраивая собак из приютов в добрые руки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средств на строительство государственного приюта для животных в бюджете нет, констатировал глава госкомитета при всем желании помогать зоозащитникам. По его данным, стоимость создания одного собако-места в приюте составляет 250 тыс. руб., а пожизненное содержание одного животного оценивается в 1 млн руб.

Утвержденные правительством Башкирии правила содержания собак и кошек в квартирах, частных домах и на придомовых территориях, которые вызвали «нездоровый ажиотаж», направлены на защиту животных и людей, отметили участники брифинга. Несмотря на то, что документ лимитирует число разрешенных домашних животных в зависимости от площади помещения, выбрасывать животных на улицу инспекторы не будут, административная ответственность за превышение норм пока не предусмотрена.

Зампредседателя комитета Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова предложила частным приютам легализоваться, чтобы иметь доступ к грантам президента России и главы Башкирии. По ее мнению, чиновники должны помочь учредителям таких приютов с оформлением документов.

«Когда будет понятная структура, граждане смогут ездить и помогать им. Любой гражданин сможет привезти туда корм»,— сказала она.

До конца этого года Курултай, по словам госпожи Шагаповой, планирует также принять законопроект об обязательной стерилизации домашних животных, не имеющих селекционной ценности.

Наталья Балыкова