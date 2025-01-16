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В Новороссийске выплаты контрактникам увеличили до 500 тысяч рублей

С 2025 года единовременная выплата гражданам, заключившим контракт через пункт отбора на военную службу Новороссийска, увеличена и теперь составляет 500 тыс. руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

По словам мэра, Новороссийск три года подряд является лидером в Краснодарском крае по отбору граждан на военную службу по контракту. Об этом господин Кравченко заявил на встрече с врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Владимиром Кочетковым, военным комиссаром Краснодарского края полковником Алексеем Чугункиным и военным комиссаром Новороссийска Константином Радостевым.

На встрече стороны подвели итоги работы в 2024 году и обсудили планы по привлечению граждан к отправке на военную службу в этом году. По итогам встречи глава Новороссийска сообщил, что руководство Южного военного округа высоко оценило работу новороссийского военного комиссариата, уточнив, что в прошлом году город перевыполнил план по призыву и отбору граждан на службу по контракту.

Татьяна Ручкина

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