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В Челябинске по предписанию ФАС удалили ненадлежащую рекламу застройщика

С новостного регионального сайта была удалена реклама застройщика «Западный Луч» по требованию Челябинского УФАС России. Ранее антимонопольный орган выдал компании предписание об устранении нарушений законодательства, сообщает пресс-служба областного управления ФАС.

Требование удалить рекламу служба выдвинула после жалобы челябинца на статью девелопера на новостном региональном сайте. В материале крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по ипотеке. Однако диапазоны значений полной стоимости кредита были размещены после ставки шрифтом меньшего размера, что запрещено законом.

Виталина Ярховска

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