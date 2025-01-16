В Тольятти вынесен приговор главе кооператива, похитившему у жителей 100 млн рублей

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор руководителю кредитного потребительского кооператива «Доходный дом». Он признан виновным в организации деятельности по привлечению денег (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) и присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Информацию разместила прокуратура.

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Суд отправил обвиняемого в колонию общего режима на девять лет и постановил взыскать с него сумму причиненного ущерба. Также был сохранен арест, наложенный на транспорт и земельный участок, которые фигурант дела приобрел на деньги потерпевших.

На процессе выяснилось, что с 2019-го по 2020 год в офисах кооператива в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Сызрани принимались деньги от пайщиков по договорам инвестиционного займа. За использование средств клиенты фирмы должны были получать выплаты от 14,9 % годовых.

При этом потребкооператив действовал по принципу финансовой пирамиды. Компания не занималась инвестиционной деятельностью и платила первым вкладчикам за счет средств, поступивших от новых пайщиков.

В итоге обвиняемый похитил у 500 потерпевших свыше 100 млн руб. и присвоил более пяти млн руб. своей организации. На эти средства он купил земельный участок площадью 43 га в Сызранском районе. В мае 2024 года был вынесен приговор другому руководителю и учредителю указанного потребительского кооператива.

Георгий Портнов