«Это напоминает художественный фильм»

Разъезжает по миру, проблемы не решает — оппозиция Словакии сплотилась, чтобы отправить в отставку правительство Роберта Фицо. Оппоненты обвиняют действующего премьер-министра в авторитаризме и провалах в экономке. Для того чтобы принять вотум недоверия, необходимо созвать внеочередную сессию парламента. Наблюдатели не исключают, что кабинет министров в итоге не устоит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Фицо проиграл битву за дешевый российский газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Борьба Роберта Фицо за российский газ все больше напоминает сюжет для художественного фильма. Вот премьер-министр Словакии неожиданно и под вечер прилетает в Москву. Потом вызывает президента Украины на госграницу для серьезного разговора.

Владимир Зеленский не понаслышке знает, что такое шоу, и отвечает, мол, приезжай в Киев в пятницу вечером. Фицо отказывает. На этом фоне произошел и вовсе неприятный случай: талантливый школьник, победитель олимпиад Симон Оманик во время награждения отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини, обвинив того в узурпации власти. Фицо написал, что молодой человек заслуживает пощечины.

Но самое главное заключается в том, что дешевый российский газ он так и не вернул. Надежда, конечно, есть, но небольшая. Более того, Евросоюз, судя по всему, заблокировал финансовый транш на развитие страны по причине отхода словацкого правительства от общеевропейских ценностей — а это более €200 млн. Сумма для небольшого государства существенная. В итоге оппозиция вынесла главе правительства вотум недоверия. Удастся его сместить или нет, пока непонятно. Дело даже не в том, пророссийский Фицо политик или нет.

Проблема в другом: есть дешевый газ — есть народная поддержка. Нет — тогда извините, господин Фицо, мы в вас больше не нуждаемся. Корневой избиратель отчасти согласен обменять качество жизни на отход от европейских ценностей.

Но когда нет ни того ни другого, это означает, что пророссийское, пусть и условно, руководство страны не справилось. Пусть теперь кто-то другой попробует, глядишь, ЕС поможет, и тогда вернутся и свобода, и качество жизни. Получается, что газ отнюдь не залог стабильности, ибо сегодня он есть, а завтра… Есть, но дороже. Кроме того, весьма спорным является вопрос об устойчивости правителей-технократов, для которых главное — хлеб с маслом. А идеями сыт не будешь.

Впрочем, точку в этой истории ставить рано, ибо транзит газа через Украину теоретически может и восстановиться. Но сегодня ничего не указывает на то, что Зеленский и его команда готовы пойти на уступки, разве что Дональд Трамп его попросит. Возможно, на это есть определенная надежда, тем более что Роберт Фицо считается последовательным сторонником вступающего в должность 47-го президента США.

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Дмитрий Дризе