Прокуратура Туапсе конфисковала авто у пьяного водителя и назначила наказание

В результате инициативы Туапсинской межрайонной прокуратуры автомобиль, которым управлял пьяный водитель, конфисковали в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Туапсинский районный суд вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю Туапсинского района, признав его виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на предыдущее административное наказание за аналогичное правонарушение).

В ходе судебного разбирательства специалисты установили, что в апреле 2024 года, будучи лишенным права управления транспортными средствами, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял своим автомобилем в поселке Новомихайловский. Его действия пресекли сотрудники ДПС, которые подтвердили состояние опьянения и отстранили его от управления.

Суд назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ и лишил виновного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. В дополнение к этому, по ходатайству государственного обвинителя, конфисковали автомобиль марки «Volkswagen Polo» 2023 года выпуска, принадлежащий подсудимому, и передали в доход государства.

«Ъ-Сочи» писал, что Краснодарская таможня передала министерству обороны РФ два минивэна Toyota Alphard, изъятых на таможенном посту МАПП «Адлер». Автомобили конфисковали у владельцев за нарушение сроков обратного вывоза транспортных средств в Абхазию и оформили в собственность государства.

Мария Удовик