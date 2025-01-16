обновлено 11:21
Социальный фонд сгорел в Колпино рано утром
Утром 16 января в Колпино на улице Труда сгорел социальный фонд, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
В помещении площадью 48 кв. метров горела обстановка по всей площади. Десять спасателей справились с огнем менее чем за час. В результате происшествия никто не пострадал.
В свою очередь в социальном фонде опровергли информацию о пожаре. По их словам, в МЧС перепутали адрес.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины и женщины, тела которых были обнаружены после тушения пожара в жилом доме в Тосно.