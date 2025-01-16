Социальный фонд сгорел в Колпино рано утром

Утром 16 января в Колпино на улице Труда сгорел социальный фонд, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В помещении площадью 48 кв. метров горела обстановка по всей площади. Десять спасателей справились с огнем менее чем за час. В результате происшествия никто не пострадал.

В свою очередь в социальном фонде опровергли информацию о пожаре. По их словам, в МЧС перепутали адрес.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины и женщины, тела которых были обнаружены после тушения пожара в жилом доме в Тосно.

Андрей Маркелов