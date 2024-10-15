По требованию прокуратуры в Сочи сняли арест с денег для помощи детям бойцов СВО
В Сочи после вмешательства прокуратуры сняли арест с денежных средств, предназначенных для оказания помощи несовершеннолетним детям участников СВО. С просьбой о помощи на прием к прокурору Лазаревского района курорта обратилась супруга бойца, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Заявительница рассказала, что в рамках исполнительного производства был наложен арест на денежные средства, поступившие на банковский счет. Средства предназначались для оказания помощи несовершеннолетним детям участников СВО — 50 тыс. руб.
После вмешательства прокуратуры арест с вышеуказанных денежных средств незамедлительно снят. Работу в данном направлении продолжают, уточнили в надзорном органе.
В конце августа в Сочи семья бойца СВО лишилась единственного жилья из-за долга в 350 тыс. руб. Прокуратура в апелляционном порядке обжаловала решение суда.