По требованию прокуратуры в Сочи сняли арест с денег для помощи детям бойцов СВО

В Сочи после вмешательства прокуратуры сняли арест с денежных средств, предназначенных для оказания помощи несовершеннолетним детям участников СВО. С просьбой о помощи на прием к прокурору Лазаревского района курорта обратилась супруга бойца, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заявительница рассказала, что в рамках исполнительного производства был наложен арест на денежные средства, поступившие на банковский счет. Средства предназначались для оказания помощи несовершеннолетним детям участников СВО — 50 тыс. руб.

После вмешательства прокуратуры арест с вышеуказанных денежных средств незамедлительно снят. Работу в данном направлении продолжают, уточнили в надзорном органе.

В конце августа в Сочи семья бойца СВО лишилась единственного жилья из-за долга в 350 тыс. руб. Прокуратура в апелляционном порядке обжаловала решение суда.

Вячеслав Рыжков