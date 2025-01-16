В Челябинске водителя, собиравшегося высадить пассажиров, лишили премии

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области провело проверку инцидента, который произошел 7 января на маршруте №22а «ЧКПЗ — Александра Шмакова», работающего в региональном центре. Водителя, который предложил пассажирам покинуть автобус из-за неработающего валидатора, лишили премии, сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ появилось видео конфликта водителя и пассажиров. На нем перевозчик заявил жителям, что в транспорте перестали работать валидаторы, из-за чего он прекращает движение по маршруту. Пассажиры потребовали в таком случае вернуть им деньги за услугу, однако водитель отказался. Совместно с министерством инцидент разбирал директор работающего на маршруте предприятия ООО «Альфа» Руслан Хисматуллин. Выяснилось, что перевозчик Отабек Хабибулаев остановился для перезагрузки системы оплаты проезда, пассажиров при этом принудительно не высаживал. Задержка составила пять минут. Водителя лишили премии и предупредили о возможных последствиях вплоть до увольнения в случае повторного нарушения.

Также контрольно-ревизионная служба дополнительно проинспектировала остальные автобусы на маршруте. Проблем с валидаторами либо некорректным поведением перевозчиков повторно не было выявлено. Однако обнаружились нарушения в части содержания салона, загрязнения кузова, размещения информации о тарифах и дизайн-кода. По ним составлены акты, подрядчику выставлены штрафы в соответствии с законодательством и условиями контракта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», после появления видео конфликта в СМИ на ситуацию обратил внимание губернатор Алексей Текслер. Он назвал подобное отношение к челябинцам недопустимым и поручил миндортрансу «разобраться и наказать виновных».

Виталина Ярховска