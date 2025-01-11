В Челябинске проверят работу перевозчика, высадившего пассажиров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному министерству транспорта проверить работу маршрута в Челябинске, на котором водитель высадил пассажиров из-за неработающего валидатора. Об этом он сообщил в личном telegram-канале.

В СМИ появилось видео конфликта водителя регулируемого маршрута с пассажирами. По данным средств массовой информации, ситуация произошла во время работы городского автобуса №22а. Перевозчик заявил жителям, что в транспорте перестали работать валидаторы, из-за чего он прекращает движение по маршруту. Пассажиры потребовали в таком случае вернуть им деньги за услугу, однако водитель отказался. Алексей Текслер назвал подобное отношение к челябинцам недопустимым. Министерству он поручил «разобраться и наказать виновных».

Виталина Ярховска