Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВС РФ нанесли ответный удар за попытку атаки по «Турецкому потоку» на Кубани

Вооруженные силы России нанесли удары по наземной инфраструктуре крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Как сообщает Минобороны России, это стало ответом на удары вглубь России крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства и попытку атаки по компрессорной станции «Русская» в поселке Гай-Кодзор (Краснодарский край).

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В Минобороны уточняют, что групповой удар был нанесен утром 15 января «высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины».

Компрессорная станция «Русская» на Кубани подверглась атаке девятью БПЛА 11 января. Все дроны сбили российские военные. В Минобороны считают, что целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток».

Александра Бастова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...