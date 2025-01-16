ВС РФ нанесли ответный удар за попытку атаки по «Турецкому потоку» на Кубани

Вооруженные силы России нанесли удары по наземной инфраструктуре крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Как сообщает Минобороны России, это стало ответом на удары вглубь России крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства и попытку атаки по компрессорной станции «Русская» в поселке Гай-Кодзор (Краснодарский край).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Минобороны уточняют, что групповой удар был нанесен утром 15 января «высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины».

Компрессорная станция «Русская» на Кубани подверглась атаке девятью БПЛА 11 января. Все дроны сбили российские военные. В Минобороны считают, что целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток».

Александра Бастова