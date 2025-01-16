Intelligence Online: во Франции прошли учения на случай переброски на Украину

Подразделения спецназа французской армии осенью прошлого года провели необъявленные учения на случай возможного размещения контингента на Украине. Об этом написал портал Intelligence Online.

В маневрах, в ходе которых военные отработали сценарий возможной «интервенции» на Украину, участвовало 3,2 тыс. военнослужащих. Для продлившихся одну неделю учений под кодовым названием «Персей» мобилизовали силы командования наземных операций. Отмечается, что для армейских тренировок выбрали территорию, топография которой «аналогична излучине Днепра к северу от Киева».

Целью было проверить готовность личного состава и техники к выполнению подобной задачи, говорится в публикации. «Париж реализовал сценарий интервенции на Украину, направленный на сдерживание прорыва России и Белоруссии»,— сказано в материале.

В последние месяцы европейские лидеры вели обсуждения, инициированные главным образом президентом Франции Эмманюэлем Макроном, об отправке миротворцев на Украину в случае прекращения огня, писали СМИ. В Москве называли подобные разговоры преждевременными.

Подробнее о возможности урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».