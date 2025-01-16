Россияне могут получить до 20 тыс. рублей из остатка маткапитала

Межфракционный законопроект о выплате семьям из остатков маткапитала будет внесен сегодня на рассмотрение Госдумы. С положениями соответствующего документа ознакомился ТАСС.

Как следует из пояснительной записки, соответствующие изменения будет предложено внести в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Таким образом, остаток средств, которые семьи с детьми могут получить в качестве единовременной выплаты, увеличится с 10 до 20 тыс. руб.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий выплату до 10 тыс. руб. неиспользованных средств маткапитала. Необходимость подобного решения он связал с тем, что после того, как граждане расходуют основную часть этих средств, остается небольшая сумма, «с которой ничего сделать нельзя». По словам главы Минтруда Антона Котякова, в текущем году материнским капиталом году могут воспользоваться свыше 1 млн человек.

Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Изначально выплаты получали семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. С 2020 года маткапитал стали выдавать при рождении первого ребенка. В сентябре 2024 года правительство утвердило правила передачи остатков средств из маткапитала. В проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение маткапитала на 7,3%.