Главные анонсы 16 января

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в РФ с официальным визитом.

Конституционный суд РФ провозгласит постановление по делу о проверке конституционности положений статьи 390.14 и части третьей статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Савеловский суд Москвы рассмотрит дело блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов.

Китай посетит спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. 16 января он проведет встречу с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом, а 17 января встречу с мэром города Сиань Е Нюпином.

Хамовнический районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего делового партнера Анатолия Чубайса Ильи Сучкова и других фигурантов, которым вменяется кража его имущества.

В Краснодарском крае состоится аукцион по продаже земельных участков члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Начальная цена – 2,5 млрд руб.

Арбитражный суд Красноярского края проведет судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего Анны Захаровой об итогах процедуры реструктуризации долгов бенефициара агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Роснефти», требующей взыскать с «Транснефти» более 6,1 млрд руб. убытков из-за проекта строительства второй ветки трубопровода «Тихорецк – Туапсе» в Краснодарском крае.

Арбитражный суд Амурской области рассмотрит иск «Газпром переработка Благовещенск» к компаниям германской группы Linde на 85,733 млрд руб. из-за многочисленных нарушений в проектировании, приведших к пожарам на объекте.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск «Русхимальянса» к германскому банку Bayerische о запрете продолжать разбирательства за рубежом.

В Париже состоится публичная церемония прощания с основателем правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пеном, скончавшимся 7 января в возрасте 96-и лет.

В Вашингтоне президент США Джо Байден выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета Белого дома.

В Сеуле состоится первое заседание Конституционного суда Южной Кореи по делу об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю.

В Брюсселе по завершении заседаний Военного комитета НАТО состоится пресс-конференция главы Военного комитета Роба Бауэра, а также верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи и верховного главнокомандующего НАТО по трансформации Пьера Вандье.

На мысе Канаверал запланирован запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn аэрокосмической компании Blue Origin.

В Манаме состоится визит вице-президента США Камалы Харрис.

Банк Кореи установит размер базовой ставки на ближайшее время.

В Вануату пройдут внеочередные парламентские выборы.