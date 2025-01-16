Результат
Теннис
Второй круг Australian Open
Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 3)—Йосихито Нисиока (Япония) 6:0, 6:1, 6:4. Новак Джокович (Сербия, 7)—Жайме Фария (Португалия) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Артюр Фис (Франция, 20)—Кантен Алис (Франция) 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 7:5. Юго Эмбер (Франция, 14)—Хади Хабиб (Ливан) 6:3, 6:4, 6:4. Александр Вукич (Австралия)—Себастьян Корда (США, 22) 6:4, 3:6, 2:6, 6:3, 7:5. Александр Зверев (Германия, 2)—Педро Мартинес (Испания) 6:1, 6:4, 6:1. Джек Дрейпер (Великобритания, 15)—Танаси Коккинакис (Австралия) 6:7 (3:7), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3. Томми Пол (США, 12)—Кеи Нисикори (Япония) 6:7 (3:7), 6:0, 6:3, 6:1. Якуб Меншик (Чехия)—Каспер Рууд (Норвегия, 6) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Женщины. Ольга Данилович (Сербия)—Людмила Самсонова (Россия, 25) 6:1, 6:2. Джессика Пегула (США, 7)—Элизе Мертенс (Бельгия) 6:4, 6:2. Магдалена Френх (Польша, 23)—Анна Блинкова (Россия) 0:6, 6:0, 6:2. Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:3, 7:5. Лаура Зигемунд (Германия)—Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) 7:6 (7:3), 6:3. Мирра Андреева (Россия, 14)—Моюка Утидзима (Япония) 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). Наоми Осака (Япония)—Каролина Мухова (Чехия, 20) 1:6, 6:1, 6:3. Диана Шнайдер (Россия, 12)—Айла Томлянович (Австралия) 6:4, 7:5. Коко Гауфф (США, 3)—Джоди Барридж (Великобритания) 6:3, 7:5. Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)—Анастасия Потапова (Россия) 7:6 (7:2), 2:6, 6:2. Марта Костюк (Украина, 17)—Юле Нимайер (Германия) 6:3, 6:0. Донна Векич (Хорватия, 18)—Хэрриет Дарт (Великобритания) 4:6, 6:0, 6:2. Паула Бадоса (Испания, 11)—Талия Гибсон (Австралия) 6:1, 6:0.