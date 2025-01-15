Губернатор: российский FPV-дрон «Князь Вандал» нанес урон НАТО на $300 млн

Разработанный российскими специалистами FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил поставленную Украине технику НАТО на более чем $300 млн в зоне военной операции. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ежегодном послании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, особенность названного беспилотника заключается в отсутствии радиоуправления. Оператор связывается с ним с помощью оптоволоконного кабеля, поэтому аппарат находится вне зоны воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

В августе 2024 года господин Никитин сообщил о первом применении «Князя Вандала Новгородского» в Курской области. По словам губернатора, при создании FPV-дрона использовались технология связи и управления, которой не могут противодействовать существующие средства радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник разработали в расположенном в Великом Новгороде научно-производственном центре «Ушкуйник». Предприятие готовит нормативные и технологические решения в сфере гражданских беспилотников и противодронной защиты.