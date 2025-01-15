Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани готовят к выпуску 45% птиц, спасенных от мазута

В Краснодарском крае специалисты установили, что почти половина птиц, пострадавших из-за разлива мазута, готовы вернуться в дикую природу. Пернатые находятся в реабилитационном центре сафари-парка в Краснодаре, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам волонтеров, уход за птицами, доставленными из Анапы, ведется круглосуточно. Активных особей уже перемещают в бассейны для самостоятельного очищения. Одновременно ветеринары проверяют птиц на наличие вируса гриппа.

Вице-губернатор Роман Лузинов отметил, что сейчас разрабатывается график выпуска птиц в природу. Ученые, а также представители министерства природных ресурсов и краевого департамента ветеринарии работают над утверждением подходящих мест.

Ранее стало известно, что в центры помощи Анапы и Темрюкского района поступило около 6 тыс. птиц, из которых ветеринарную помощь уже получили 3,3 тыс. пернатых.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...