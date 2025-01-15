На Кубани готовят к выпуску 45% птиц, спасенных от мазута
В Краснодарском крае специалисты установили, что почти половина птиц, пострадавших из-за разлива мазута, готовы вернуться в дикую природу. Пернатые находятся в реабилитационном центре сафари-парка в Краснодаре, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По словам волонтеров, уход за птицами, доставленными из Анапы, ведется круглосуточно. Активных особей уже перемещают в бассейны для самостоятельного очищения. Одновременно ветеринары проверяют птиц на наличие вируса гриппа.
Вице-губернатор Роман Лузинов отметил, что сейчас разрабатывается график выпуска птиц в природу. Ученые, а также представители министерства природных ресурсов и краевого департамента ветеринарии работают над утверждением подходящих мест.
Ранее стало известно, что в центры помощи Анапы и Темрюкского района поступило около 6 тыс. птиц, из которых ветеринарную помощь уже получили 3,3 тыс. пернатых.