В Ростове самые высокие зарплаты предлагают менеджерам в 2025 году

В январе 2025 года самая высокая зарплата в донской столице предлагается менеджерам по продажам — от 150 до 200 тыс. руб. Соискатель должен быть амбициозным и иметь опыт в торговле стройматериалами. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На втором месте рейтинга вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями в Ростове — стоматолог терапевт-хирург. Специалисты могут получить от 150 тыс. руб. При этом они должны иметь иметь опыт от трех лет, сертификат и медицинскую книжку.

Замыкает тройку вакансия главного инженера проекта с зарплатой до 120 тыс. руб.Для трудоустройства необходим опыт от шести лет, высшее образование, а также знание нормативных актов в области проектирования и строительства. В обязанности в основном входят входят организация и контроль выполнения проектных работ, подготовка документации.

Как писал «Ъ-Ростов», в декабре 2024 года вакансия менеджера по продажам также оказалась самой высокооплачиваемой (от 150 до 200 тыс. руб.). Второе место заняла вакансия монтажника балконов и окон (от 150 до 200 тыс. руб. в месяц), третье — терапевт-хирург (от 150 тыс. руб.).

Анастасия Казуков