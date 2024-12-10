В Ростове самые высокие зарплаты предлагают менеджерам и монтажникам окон

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob составили топ-5 вакансий с наиболее высокими зарплатными предложениями в донской столице. Рейтинг составлен на основе данных за начало декабря 2024 года.

На первом месте топа оказалась вакансия менеджера по продажам. Соискателю на этой позиции предлагается зарплата от 150 до 200 тыс. руб. в месяц. Для трудоустройства необходим опыт в сфере строительства, оптовых продаж, промышленности или дорожных работ.

На втором месте – монтажник балконов и окон. Требуются физически выносливые люди на зарплату от 150 до 200 тыс. руб. в месяц.

Третье место занимают терапевты-хирургии с зарплатными предложениями от 150 тыс. руб. Соискатели должны иметь образование по специальности, медицинскую книжки и сертификат.

На четвертой строчке расположились инженеры по слаботочным системам, им предлагают зарплату от 100 тыс. руб. в месяц. Из основных требований – высшее техническое или средне-профессиональное техническое образование, знание специальных программ.

Замыкают пятерку вакансия водителя категории Е, в обязанности которого входит перевозка сельхозпродукции, сыпучих и инертных материалов на автомобилях компании. Соискателю предлагают от 100 тыс. руб.в месяц.

Помимо Ростова, высокооплачиваемые вакансии для врачей и водителей категории Е можно найти в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

Анастасия Казуков