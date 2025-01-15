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На Приморском шоссе перевернулся автобус с тремя людьми в салоне

Автобус, в котором ехали три человека, перевернулся на 15-м километре Приморского шоссе. Пострадавшие получили легкие ушибы, им помогли сотрудники военной автомобильной инспекции Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: Северо-Западный округ Росгвардии

Фото: Северо-Западный округ Росгвардии

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Фото: Северо-Западный округ Росгвардии

Фото: Северо-Западный округ Росгвардии

Автобус ехал в Сосновый Бор. По неустановленным причинам он съехал в кювет и перевернулся. Отмечается, что военные автоинспекторы первыми прибыли к месту происшествия. Росгвардейцы перекрыли зону аварии и обеспечили безопасное движение машин по шоссе до прибытия сотрудников ГАИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девять машин за полчаса столкнулись на участке КАД в районе дамбы утром 15 января.

Дарья Астанина

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