На Приморском шоссе перевернулся автобус с тремя людьми в салоне

Автобус, в котором ехали три человека, перевернулся на 15-м километре Приморского шоссе. Пострадавшие получили легкие ушибы, им помогли сотрудники военной автомобильной инспекции Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Автобус ехал в Сосновый Бор. По неустановленным причинам он съехал в кювет и перевернулся. Отмечается, что военные автоинспекторы первыми прибыли к месту происшествия. Росгвардейцы перекрыли зону аварии и обеспечили безопасное движение машин по шоссе до прибытия сотрудников ГАИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девять машин за полчаса столкнулись на участке КАД в районе дамбы утром 15 января.

Дарья Астанина